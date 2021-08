Schulen : Gemeinschaftsschule wegen Corona-Falls im Distanzunterricht

Die Gemeinschaftsschule in Leck (Nordfriesland) wechselt wegen eines Coronafalls für mehrere Tage in den Distanzunterricht.

Husum | Dem Gesundheitsamt in Husum sei der positive PCR-Test eines Schulkindes mitgeteilt worden, berichtete die Kreisverwaltung am Donnerstag. Die Kontaktverfolgung habe deutliche Hinweise darauf ergeben, dass das Kind mit Schülerinnen und Schülern aus fast allen anderen Klassen in Kontakt stand. Mehrere Schulkinder zeigten gegenwärtig Corona-Symptome, h...

