Agrar : Geflügelpest: Ab Samstag gilt in Hamburg die Stallpflicht

Zum Schutz vor einem Übergreifen der Geflügelpest auf die Bestände in der Hansestadt gilt in Hamburg von Samstag an wieder eine Stallpflicht.

Hamburg | Das teilte die zuständige Behörde für Justiz und Verbraucherschutz am Donnerstag mit. „In Norddeutschland wird bei immer mehr Wildvögeln der Geflügelpest-Erreger nachgewiesen“, hieß es in einer Behördenmitteilung. In Hamburg habe es bislang aber noch keinen Fall gegeben. Dennoch dürfen Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, W...

