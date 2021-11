Tiere : Geflügel muss wegen Vogelgrippe in den Stall

Wegen der weiteren Ausbreitung der Vogelgrippe müssen die Geflügelhalter in ganz Nordfriesland ab diesem Dienstag ihre Tiere im Stall halten oder anderweitig schützen.

Kiel | Das bestehende sogenannte Aufstallungsgebot werde auf das gesamte Kreisgebiet ausgeweitet, teilte die Kreisverwaltung am Montag mit. Die Anordnung gelte damit auch für die Inseln und Halligen. Ziel ist es, das Überspringen auf weitere Nutztierbestände zu verhindern. Alternativ zur Unterbringung des Geflügels in Ställen oder in nach oben geschlossenen ...

