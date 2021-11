Notfälle : Gefangener in Kiel leblos in seiner Zelle gefunden

Ein 46 Jahre alter Gefangener ist am Donnerstagmorgen leblos in seinem Haftraum in der Kieler Justizvollzugsanstalt gefunden worden.

Kiel | Mitarbeiter entdeckten den einzeln untergebrachten Mann, als sie am Morgen dessen Zelle aufgeschlossen hätten, teilte das Justizministerium am Donnerstag mit. Der Rettungsdienst habe nur noch den Tod des Gefangenen feststellen können. Die Kriminalpolizei wurde eingeschaltet. Die Todesursache soll mit weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen fest...

