Regierung : Gastwirte blicken mit Sorge auf Absage von Weihnachtsfeiern

Die Absage von Weihnachtsfeiern wegen der verschärften Corona-Lage bereitet vielen Gastwirten und Hoteliers in Schleswig-Holstein zunehmend Sorgen.

Kiel | „Es ist in den letzten ein, zwei Tagen vermehrt zu Absagen von Weihnachtsfeiern gekommen“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) Schleswig-Holstein, Stefan Scholtis, am Freitag. Weihnachtsfeiern seien für die Betriebe ein wichtiger Teil des Geschäfts, in dem auch Rücklagen für die schwachen Wintermonat...

