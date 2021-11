Landtag : Garg kandidiert erneut für FDP-Landesvorsitz im Norden

Gesundheitsminister Heiner Garg kandidiert am Sonntag auf dem FDP-Landesparteitag in Neumünster erneut für den Landesvorsitz der Liberalen in Schleswig-Holstein.

Kiel | Er habe Lust und Freude daran, die Partei als Landeschef in die Landtagswahl im Mai zu führen, sagte Garg am Dienstag. Wirtschaftsminister Bernd Buchholz und Landtags-Fraktionschef Christopher Vogt bewerben sich erneut als seine Stellvertreter. Buchholz soll zudem Spitzenkandidat der Liberalen für die Landtagswahl werden. Einen Wechsel wird es im V...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.