Krankheiten : Garg begrüßt Votum der Impfkommission zu Kinder-Impfungen

Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg hat das Votum der Ständigen Impfkommission zugunsten von Corona-Impfungen für alle Kinder ab zwölf Jahren begrüßt.

Kiel | „Dies bestätigt unser Vorgehen in Schleswig-Holstein“, erklärte der FDP-Politiker am Montag: „Denn bereits seit Ende Juni bieten wir Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahren die Möglichkeit, sich in den Impfzentren und bei den Haus- und Facharztpraxen mit einem für sie zugelassenen Impfstoff impfen zu lassen.“ Das Land sehe sich auf seinem Weg bestäti...

