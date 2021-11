Parteien : Garg als Landesvorsitzender der Nord-FDP wiedergewählt

Gesundheitsminister Heiner Garg bleibt Landesvorsitzender der FDP in Schleswig-Holstein.

Neumünster | Der 55-Jährige wurde am Sonntag auf einem Landesparteitag in Neumünster für zwei weitere Jahre gewählt. Garg erhielt 158 Stimmen bei 33 Gegenstimmen und 7 Enthaltungen. Er führt den Landesverband bereits seit 2011. „Ich freue mich sehr“, sagte Garg. Zielmarke für die Landtagswahl am 8. Mai seien 15 Prozent. „Das ist machbar.“ Bisher bestes Ergebnis...

