Verkehr : Fußgänger in Kiel angefahren: Verbotenes Autorennen?

Ein Fußgänger ist in Kiel von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden.

Kiel | Nach Zeugenaussagen könnte ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen vorausgegangen sein, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 46 Jahre alte Mann ging den Ermittlungen zufolge am Donnerstagabend an einer Fußgängerüberquerung über eine Straße. Dabei erfasste ihn ein Auto mit einem 27 Jahre alten Mann am Steuer und einem 30 Jahre alten Beifahrer. Der Fußg...

