Kriminalität : Fund einer toten Frau an A7 - Verdächtiger Ehemann in Psychiatrie

Ein 33-Jähriger soll auf dem Standstreifen der Autobahn 7 auf seine Frau eingestochen haben. Kurze Zeit später wird die 31-Jährige vermutlich von einem Lkw erfasst und stirbt noch an der Strecke. Ihr Mann wurde in eine Psychiatrie eingewiesen.

Schuby | Nach dem Fund einer Frauenleiche an der Autobahn 7 nahe der Abfahrt Schleswig/Schuby ermittelt die Polizei wegen eines Gewaltverbrechens gegen den Ehemann. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete das Amtsgericht Flensburg am Sonntag wegen Verdachts des Totschlags die Unterbringung des 33-Jährigen in einer psychiatrischen Klinik an, wie die Polizei a...

