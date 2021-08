Schulen : Für CDU Ende der Maskenpflicht in Schulen absehbar

Für die CDU-Fraktion im Kieler Landtag ist ein Ende der Maskenpflicht in den Schulen im Herbst realistisch.

Kiel | „Mit steigender Impfquote und weil Schulen sichere Orte sind, werden wir für die Zeit spätestens nach den Herbstferien einen Plan brauchen, die anlasslosen Antigentests und die Maskenpflicht an Schulen abzuschaffen“, erklärte der Bildungspolitiker Tobias von der Heide am Montag nach einer Expertenanhörung. „Tests machen nur Sinn, so die Experten, wenn...

