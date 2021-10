Handel : Fünfte Verhandlung für Großhandel: Verdi will Durchbruch

Die Gewerkschaft Verdi hofft nach fast sechsmonatigen Verhandlungen auf einen Durchbruch im Tarifkonflikt um den Hamburger Groß- und Außenhandel.

Hamburg | Kurz vor der fünften Gesprächsrunde an diesem Freitag sagte Verdi-Verhandlungsführerin Heike Lattekamp mit Blick auf die jüngsten Abschlüsse in anderen Tarifbezirken, diese seien eine gute Basis für die Gespräche in Hamburg. „Wir hoffen deshalb, dass wir den Tarifkonflikt beenden und einen Abschuss erzielen werden“, sagte Lattekamp am Donnerstag. B...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.