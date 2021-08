Gesundheit : Fünf weitere Corona-Fälle unter Cocktailbar-Besuchern

Im Zusammenhang mit dem Besuch eines coronapositiven Gastes in einer Hamburger Cocktailbar ist das Virus bei fünf weiteren Besuchern festgestellt worden.

Hamburg | Allerdings handele es sich dabei um Gäste der „Sands Bar“, die bereits vor dem Reihentest am vergangenen Donnerstag Symptome entwickelt und sich separat hätten testen lassen, sagte eine Sprecherin der Gesundheitsbehörde am Montag der Deutsche Presse-Agentur. Bei dem Reihentest, an dem am Donnerstag 55 Barbesucher teilgenommen hatten, habe es keinen we...

