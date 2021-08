Sport : Fünf Millionen Euro vom Land für digitalen Wandel im Sport

Das Land Schleswig-Holstein fördert über den Landessportverband die Vereine und Verbände bei deren Digitalisierung mit insgesamt 4,2 Millionen Euro.

Kiel | Darüber hinaus erhält die Landeshauptstadt Kiel für die digitale Ertüchtigung des Olympiazentrums in Schilksee fast 810.000 Euro, wie das Innenministerium am Freitag mitteilte. „Das Ziel unserer Digitalisierungsinitiative ist es, die Vereine und Verbände im Sport sowie den Olympiahafen in Schilksee fit für die Zukunft im digitalen Bereich zu machen...

