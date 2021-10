Radsport : Früherer Ullrich-Manager Wolfgang Strohband gestorben

Wolfgang Strohband, der langjährige Manager des früheren Tour-de-France-Siegers Jan Ullrich, ist im Alter von 83 Jahren gestorben.

Hamburg | Das bestätigte seine Tochter Nicola Repen der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Demnach ist Strohband bereits am Sonntag an einem Krebsleiden gestorben. Er soll im kleinen Kreis beigesetzt werden. Strohband, der zunächst als Gebrauchtwagenhändler tätig war, machte sich vor allem als Förderer und Manager von Ullrich einen Namen. Kurz nach dem En...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.