Wetter : Frostiges Wetter in Schleswig-Holstein und Hamburg

Menschen im Norden müssen sich am Donnerstag gebietsweise auf frostige Temperaturen und Glätte einstellen.

Hamburg | Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ist in der Osthälfte des Landes mit leichtem Schneefall und glatten Straßen durch überfrierende Nässe zu rechnen. Dazu bleibt es den Tag über bewölkt. Es werden Höchstwerte zwischen null und zwei Grad erwartet, bis zu vier Grad sind an der Nordsee möglich. In der Nacht sinken die Temperaturen dann auf min...

