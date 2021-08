Prozesse : Freispruch für Kieler Staatsanwältin rechtskräftig

Der Freispruch gegen die frühere Tierschutzdezernentin der Kieler Staatsanwaltschaft vom Vorwurf der vorsätzlichen Rechtsbeugung ist rechtskräftig.

Leipzig | Der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshof (BGH) in Leipzig verwarf die Revision der Kieler Staatsanwaltschaft gegen den Freispruch, bestätigte eine Sprecherin des BGH am Donnerstag auf Anfrage. Der 5. Strafsenat traf die Entscheidung demnach am Vortag in mündlicher Verhandlung. (Az: 5 Str 39/21) Das Kieler Landgericht hatte die im Tierschutz engagier...

