Museen : Freier Eintritt in vielen Hamburger Museen am 31. Oktober

Am Tag der Reformation gibt es in diesem Jahr wieder in vielen Hamburger Museen freien Eintritt.

Hamburg | Nachdem der Aktionstag 2020 coronabedingt nicht stattfinden konnte, sind am 31. Oktober alle Interessierten erneut eingeladen, Stadtgeschichte, Kunst und Kultur in den Museen, Ausstellungshäusern und Gedenkstätten der Stadt zu entdecken, wie die Kulturbehörde am Mittwoch mitteilte. Viele Häuser hätten sich für den Tag für die 2G-Option entschieden, be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.