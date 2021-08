Kriminalität : Frauenmorde: Mutmaßlicher Doppelmörder voller Selbstmitleid

Ein 41-Jähriger soll zwei Frauen in Rendsburg ermordet haben. Der Mann schweigt. Das psychiatrische Gutachten zeigt einen selbstmitleidigen Mann, der sich als Opfer sieht.

Kiel | Als die Rede auf seine Eltern und den strengen Vater kommt, weint der mutmaßliche Doppelmörder hemmungslos und schneutzt mehrfach in ein Taschentuch. Auch als die psychiatrische Gutachterin seine letzte Partnerin erwähnt, in deren Wohnung er eine von zwei Frauen umgebracht haben soll, schluchzt der 41-Jährige. Im Kieler Prozess um zwei Frauenmorde in ...

