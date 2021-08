Kriminalität : Frauenmord-Prozess: Angeklagter wollte brutale Sex-Praktiken

Im Prozess um zwei Frauenmorde in Rendsburg haben am zweiten Prozesstag Zeuginnen über die teils lebensgefährlichen Sexpraktiken gesprochen, die der angeklagte 41-Jährige sich wünschte.

Kiel | Sie schilderten den mutmaßlichen Doppelmörder am Donnerstag als Fußfetischisten und jemanden, der auf brutale Fesselungs- und Strangulierungspraktiken stehe. „Er fragte mich, ob mir klar sei, dass das schon an Mord grenze, was er mit mir machen wolle“, sagte eine 38-jährige Kosmetikerin aus Brandenburg vor dem Kieler Landgericht. Sie schilderte, da...

