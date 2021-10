Handball : Frauen-Bundesliga: Handball-Luchse mit sechster Niederlage

Die Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten bleiben Schlusslicht in der Handball-Bundesliga der Frauen.

Buchholz in der Nordheide | Am Mittwochabend unterlag die Mannschaft von Trainer Dubravko Prelcec dem Thüringer HC mit 22:27 (13:15) und kassierte im sechsten Spiel ihre sechste Niederlage. Beste Werferin der „Luchse“ war Marleen Kadenbach (6). Die Gastgeberinnen lagen nach knapp 15 Minuten bereits mit 5:10 im Rückstand, kamen dann besser in die Partie und konnten den Abstand...

