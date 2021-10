Prozesse : Frau stirbt in Keller: Totschlagsprozess gegen 23-Jährigen

Weil er im Fahrradkeller eines Wohnhauses eine junge Frau getötet haben soll, muss sich ein 23 Jahre alter Mann von heute an vor dem Landgericht Hamburg verantworten.

Hamburg | Dem Libyer wird vorgeworfen, das Opfer mit einer zuvor von ihm getragenen Jeanshose erstickt zu haben. Das Opfer soll der Anklageschrift zufolge vorher Drogen von dem Angeklagten Drogen erhalten und diese auch eingenommen haben. Die Staatsanwaltschaft hatte das Geschehen in ihrer Anklageschrift noch als Mord in Tateinheit mit Vergewaltigung in eine...

