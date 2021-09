Notfälle : Frau stirbt bei Kohlenmonoxidaustritt in Wohnung

Eine Frau wird vermisst. Als Polizei und Feuerwehr ihre Wohnung öffnen, schlägt ihnen das Atemgift Kohlenmonoxid entgegen. Für die Frau kommt jede Hilfe zu spät.

Hamburg | Bei einem Kohlenmonoxidaustritt in einem Wohnhaus in Hamburg-Rotherbaum ist eine Frau ums Leben gekommen, sechs Menschen wurden verletzt. Weil sie vermisst worden sei, hätten Polizei und Feuerwehr am Donnerstagnachmittag die Wohnung der Frau in einem Mehrparteienhaus in der Heimhuder Straße geöffnet, sagte eine Polizeisprecherin. In der Wohnung hätten...

