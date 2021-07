Unfälle : Frau beim Schwimmen in Nordfriesland ertrunken

Eine Frau ist beim Schwimmen in der Nordsee südwestlich von Husum (Kreis Nordfriesland) ertrunken.

Simonsberg | „Wir gehen von einem Badeunglück aus“, sagte Pressesprecher Christian Kartheus von der Polizeidirektion Flensburg am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatten die „Husumer Nachrichten“ berichtet. Der Polizei zufolge hatte ein Schwimmer am Sonntagnachmittag nahe der Badestelle Lundenbergsand in Simonsberg den leblosen Körper der Frau entdeckt u...

