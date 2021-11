Bürgerschaft : Forderungen nach bezirklichen Corona-Impfzentren werden laut

In der Bürgerschaft sind angesichts der dramatischen Corona-Zahlen und den Terminproblemen bei Drittimpfungen fraktionsübergreifend Forderungen nach bezirklichen Impfzentren laut geworden. Die Grünen wollen sogar über eine allgemeine Impfpflicht reden.

Kiel | Die Grünen-Regierungsfraktion und die Linken- und CDU-Opposition in der Hamburgischen Bürgerschaft haben angesichts des hohen Bedarfs an Corona-Drittimpfungen zentrale Impfstellen in den Bezirken gefordert. „Der Impfturbo muss wieder laufen in den kommenden Wochen“, sagte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Jennifer Jasberg am Mittwoch in einer Aktuellen ...

