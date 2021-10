Luftverkehr : Fluggesellschaften bauen Angebot ab Hamburg aus

Im Vergleich zum Pandemie-Jahr 2020 starten im kommenden Winter wieder mehr Flugzeuge von Hamburg aus.

Hamburg | Die Gesellschaften haben auf die gestiegene Nachfrage reagiert und ihr Angebot ausgebaut, wie der Flughafen Hamburg am Freitag mitteilte. Neben klassischen Sonnenzielen liegen demnach Skiregionen im Trend. Neu im Streckennetz sind Bozen in Südtirol sowie Banja Luka und Sarajevo in Bosnien-Herzegowina. Zudem werden Tel Aviv in Israel und die libanesisc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.