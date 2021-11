Kriminalität : Flucht vor Kontrolle: Raser liefert sich Verfolgungsjagd

Anhaltezeichen, Blaulicht und Martinshorn haben einen rücksichtslosen Autofahrer in Husum nicht stopen können.

Husum | Mit deutlich mehr als 200 Stundenkilometern auf dem Tacho fuhr der Raser der Streifenwagenbesatzung in der Nacht zu Samstag davon, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Autofahrer war den Beamten aufgefallen, weil er in einem Kreisverkehr nicht blinkte und anschließend sein Fahrzeug stark beschleunigte. Später überholte er auf der B5 bei unübersi...

