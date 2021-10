Handball : Flensburgs Handballer vor wegweisendem Heimspiel

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt stehen vor einer wegweisenden Begegnung in der Champions League.

Flensburg | Gegen den ukrainischen Meister Motor Saporoschje muss im Heimspiel am Donnerstag (20.45 Uhr/DAZN) unbedingt ein Sieg her, wenn die Norddeutschen ihre Chancen auf das Erreichen der Playoff-Runde wahren wollen. „Wir müssen und wollen gewinnen“, sagte SG-Coach Maik Machulla am Mittwoch. Die Flensburger sind mit aktuell 1:9 Punkten Letzter der Gruppe B...

