Handball : Flensburgs Handballer vor Hürde bei Titelkandidat Magdeburg

Die Bundesliga-Handballer der SG Flensburg-Handewitt stehen beim Auswärtsspiel am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) beim SC Magdeburg vor einer hohen Hürde.

Flensburg | „Die sind ein absoluter Titelkandidat“, sagte SG-Trainer Maik Machulla am Freitag über den noch verlustpunktfreien Konkurrenten. Besonders hob der 44-Jährige die Qualitäten der beiden SCM-Spielmacher Omar Ingi Magnusson und Philipp Weber hervor. Bei seiner vom Verletzungspech verfolgten Mannschaft, die am Mittwoch eine klare 29:37-Niederlage in der...

