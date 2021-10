Handball : Flensburgs Handballer verlängern bis 2026 mit Machulla

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat den Vertrag mit Trainer Maik Machulla vorzeitig und langfristig verlängert.

Flensburg | Wie der Club am Montag bei einer Pressekonferenz mitteilte, ist das ursprünglich bis 2023 datierte Arbeitspapier des 44-Jährigen bis zum 30. Juni 2026 ausgedehnt worden. „Das ist eine wegweisende Personalentscheidung für die Zukunft. Maik hat in den letzten Jahren bei der SG bewiesen, dass er einer der besten Trainer in Europa ist“, sagte SG-Geschäfts...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.