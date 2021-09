Handball : Flensburgs Handballer suchen nach Erfolgserlebnissen

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt kommen in der gerade angelaufenen Saison nicht in Schwung.

Porto | Das 27:28 am Donnerstag in der Champions League beim FC Porto war für die Norddeutschen wettbewerbsübergreifend das vierte sieglose Spiel in Serie. Überhaupt hat der aktuelle Vizemeister nur die erste Bundesliga-Partie gegen den Abstiegskandidaten TSV GWD Minden für sich entschieden. Gegen Porto sah die Mannschaft von Trainer Maik Machulla kurz vor...

