Handball : Flensburgs Handballer mit großem Herz und viel Charakter

Handball-Trainer Maik Machulla war zwar nicht beim Spiel, aber gewaltig stolz auf seine Mannschaft SG Flensburg-Handewitt.

Flensburg | „Das zeigt einmal mehr, welchen Charakter, welche Einstellung und welches Herz diese Mannschaft hat“, sagte der 44-Jährige nach dem 28:20-Sieg der Norddeutschen am Donnerstag in der Vorrunde der Champions League bei Dinamo Bukarest. Machulla war ebenso wie sein Co-Trainer Mark Bult und Kreisläufer Simon Hald nach Impfdurchbrüchen in Flensburg gebli...

