Handball : Flensburger nach Saporoschje-Sieg glücklich und zufrieden

Die Erleichterung über den ersten Sieg der SG Flensburg-Handewitt in der Vorrunde der Champions League war Trainer Maik Machulla deutlich anzumerken.

Flensburg | „Endlich“, sagte der 44-Jährige nach dem 34:27-Heimsieg am Donnerstagabend vor 1234 Zuschauern gegen den ukrainischen Meister HC Motor Saporoschje. „Wir sind sehr glücklich und erleichtert.“ Fünf Spiele waren die Norddeutschen zuvor in der Königsklasse sieglos gewesen. Der Erfolg, der den Letzten der Vorrunden-Gruppe B wieder dichter an das Erreich...

