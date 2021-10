Handball : Flensburg gewinnt 34:17 beim Aufsteiger TuS N-Lübbecke

Die Bundesliga-Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben einen klaren Auswärtssieg gefeiert.

Lübbecke | Beim Aufsteiger TuS N-Lübbecke setzte sich der Vizemeister am Samstagabend vor 1465 Zuschauern mit 34:17 (15:7) durch. Hampus Wanne war mit 13 Toren bester SG-Werfer. Für die Gastgeber erzielten Benas Petreikis und Jan-Eric Speckmann je vier Treffer. Zu Beginn einer Serie von sechs Auswärtsspielen in der Bundesliga, im DHB-Pokal und in der Champion...

