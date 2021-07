Wetter : Finanzministerin fordert Bund-Länder-Klimaschutzfonds

Als Konsequenz aus der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hat Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold Forderungen nach einem von Bund und Ländern gespeisten Klimaschutzfonds bekräftigt.

Kiel | „Es ist höchste Eisenbahn, dass wir beim Klimaschutz schnell und wirksam handeln“, sagte die Grünen-Politikerin am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Bund, Länder und Kommunen müssten jetzt kräftig in Klimaschutz investieren. „Das sind wir unseren Kindern und Enkeln schuldig, denen wir schon jetzt viele Herausforderungen in ihren Rucksack gepack...

