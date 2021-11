Optik : Fielmann mit Umsatz- und Gewinnplus im dritten Quartal

Der Optiker Fielmann hat im dritten Quartal bei Umsatz und Gewinn zugelegt.

Hamburg | Dabei habe das Unternehmen von seinen Investitionen in die Digitalisierung und die fortgesetzte Internationalisierung profitiert, sagte Konzernchef Marc Fielmann am Donnerstag bei der Veröffentlichung der Zahlen. Der Konzernumsatz stieg im Quartal um 9,5 Prozent auf knapp 461 Millionen Euro, wie das Unternehmen in Hamburg mitteilte. Vor Steuern nah...

