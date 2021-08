Brände : Feuerwehrleute retten Mann bei Wohnungsbrand in Kiel

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Kiel haben Feuerwehrleute einen Mann aus seiner Wohnung gerettet.

Kiel | Der Mann wurde am Montag von einem Notarzt versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Einsatzkräfte waren gegen 15.20 Uhr zu dem Feuer im Stadtteil Holtenau gerufen worden. Der Brand war in der Souterrainwohnung im Keller des Hauses ausgebrochen. Das Feuer war den Angaben zufolge schnell gelöscht. Anschl...

