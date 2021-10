Brände : Feuer in Museumsscheune in Uetersen sorgt für Großeinsatz

In einer Museumsscheune in Uetersen bricht am Sonntagabend ein Feuer aus. Das Gebäude mit Reetdach brennt lichterloh. Am Morgen danach ist die Ursache für das Feuer weiter unklar.

Uetersen | Ein Feuer in einer mit Reetdach gedeckten Scheune des Museums Langes Tannen in Uetersen in Schleswig-Holstein hat am Sonntagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Die Feuerwehr hielt nach den Löscharbeiten zunächst bis zum Montagmorgen eine Brandwache, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Am Abend und in der Nacht waren zwischenzeitlich meh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.