Brände : Feuer in Hamburg-Rotherbaum mit starker Rauchentwicklung

Ein Brand mit starker Rauchentwicklung hat am Dienstagmorgen in der Nähe der Alster in Hamburg für Aufsehen gesorgt.

Hamburg | In der Magdalenenstraße im Stadtteil Rotherbaum seien Baumaterialien an einem Haus in Brand geraten, sagte ein Feuerwehrsprecher. Das Feuer sei schnell unter Kontrolle gebracht worden. ...

