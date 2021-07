Brände : Feuer in Flüchtlingsunterkunft in Norderstedt

In Norderstedt ist nach Polizeiangaben am Donnerstag in einer Flüchtlingsunterkunft ein Brand ausgebrochen.

Norderstedt | Ob alle Bewohner die Unterkunft rechtzeitig verlassen konnten, konnte eine Sprecherin zunächst nicht sagen. Die Rettungsmaßnahmen liefen. Das Feuer sei gegen 14.00 Uhr gemeldet worden. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor. Eine Augenzeugin berichtete von einer großen schwarzen Rauchwolke. ...

