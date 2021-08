Brände : Feuer im Forschungszentrum Geesthacht: Keine Verletzten

Auf dem Gelände des Helmholtz-Forschungszentrums in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist am Dienstag eine Lagerhalle mit Chemikalien in Brand geraten.

Geesthacht | Verletzte habe es nicht gegeben, sagte ein Sprecher der Forschungseinrichtung der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte der NDR über den Brand berichtet. In der etwa 300 Quadratmeter großen Lagerhalle würden Batterien, Foto-Chemikalien und Holzschutzmittel deponiert, sagte der Sprecher. Es sei keine Kontamination nach außen gelangt. Warum das Feuer...

