Brände : Fettbrand breitet sich durch Lüftungssystem aus

In einem Wohn- und Geschäftshaus in Hamburg-Altona ist in der Nacht zum Freitag ein Feuer ausgebrochen.

Hamburg | Wie die Polizei mitteilte, war es um kurz nach Mitternacht in einem Restaurant im Erdgeschoss zu einem Fettbrand gekommen. Dieser breitete sich im Luftschacht einer Dunstabzugshaube aus. Deshalb sei vorsorglich das Dachgeschoss des Gebäudes geräumt worden, berichtete die Polizei. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr musste nach eigenen Angaben den Lu...

