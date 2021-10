Kriminalität : Festnahmen nach Einbruchsversuch in Kindergarten

Nach einem Einbruchsversuch in einem Kindergarten in Moorrege (Kreis Pinneberg) hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen.

Moorrege | Ein Zeuge hatte am Dienstagabend zwei Männer auf dem Gelände einer Kindertagesstätte gesehen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Als die Männer die Flucht ergriffen, gelang es dem Zeugen, einen Flüchtigen zu stellen. Polizisten nahmen den mutmaßlichen Komplizen im Anschluss fest. Die Beamten fanden einen aufgebrochenen Schuppen und Spuren an ein...

