Kriminalität : Festnahme nach mutmaßlichem Rockerangriff

Bei einer Durchsuchungsaktion im Kreis Rendsburg-Eckernförde hat die Polizei am Dienstag einen 32 Jahre alten Mann festgenommen.

Lübeck | Er stehe im Verdacht, im Juni bei einem Überfall in der Nähe von Ahrensburg im Kreis Stormarn einen Mann lebensgefährlich verletzt zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Ein zweiter, 40 Jahre alter Tatverdächtiger wurde den Angaben zufolge bei einer zeitgleichen Aktion in Baden-Württemberg festgenommen. Vorangegangen waren u...

