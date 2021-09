Landtag : Feldermäuse dringen in den Kieler Landtag ein

In den Landtag eingedrungene Fledermäuse haben den Sicherheitsdienst des Parlaments in der Nacht zum Freitag auf Trab gehalten.

Kiel | „Das war das erste Mal“, sagte eine Sprecherin des Landtags am Montag. Durch ein offenes Fenster flogen mehrere Tiere in das an der Förde gelegene Gebäude. In einer E-Mail machte die Landtagsverwaltung die Abgeordneten auf die Problematik offener Fenster in der Nacht aufmerksam. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet. Sicherheitsmitarbeit...

