Kirche : Fehrs: Gemeinden finden für Weihnachtsgottesdienste Lösungen

Angesichts der Corona-Lage und mit Blick auf die Weihnachtsgottesdienste sollen die evangelischen Gemeinden nach Worten der Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs bald Handlungsempfehlungen erhalten.

Hamburg | „Wir beobachten die pandemische Lage genau“, sagte sie „Zeit online“ (Donnerstag). Zudem würden zunächst die politischen Beratungen in der Ministerpräsidentenkonferenz abgewartet. „Aber so wie im letzten Jahr gilt auch diesmal: Jedem, der zu Weihnachten einen Gottesdienst besuchen möchte, soll dies möglich sein.“ Viele Gottesdienste würden in den groß...

