Flugzeugbau : Faury attackiert IG Metall: „unangemessen und respektlos“

Airbus-Chef Guillaume Faury hat die IG Metall nach dem neuerlichen Warnstreikaufruf am Mittwoch mit heftigen Worten attackiert.

Hamburg | In den vergangenen 20 Monaten hätten Airbus-Beschäftigte „ein unglaubliches Engagement und eine bemerkenswerte Solidarität an den Tag gelegt, um Airbus in der Corona-Pandemie durch eine beispiellose Krise zu tragen“, schrieb Faury in einem der dpa vorliegenden internen Brief an die deutschen Belegschaften. „Dass diese enorme Gemeinschaftsleistung nun ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.