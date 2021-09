Gesundheit : Fast jeder zweite Jugendliche komplett gegen Corona geimpft

Nahezu jeder Zweite der 12- bis 17-Jährigen in Schleswig-Holstein hat sich bisher vollständig gegen das Coronavirus impfen lassen.

Kiel | Mit einer Quote von 48,9 Prozent ist der Norden nach Angaben des Robert Koch-Instituts vom Donnerstag Spitzenreiter in Deutschland. Es folgt demnach Nordrhein-Westfalen mit 41,4 Prozent. Schlusslicht Sachsen-Anhalt stand bei 19,6 Prozent, der bundesweite Durchschnitt betrug 34,1 Prozent. Das Gesundheitsministerium machte darauf aufmerksam, dass am ...

