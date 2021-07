Natur : Fast die Hälfte von Pflanzenarten auf der Roten Liste

Von 1545 heimischen oder fest etablieren Farn- und Blütenpflanzen-Arten in Schleswig-Holstein stehen 45 Prozent auf der sogenannten Roten Liste.

Flintbek | Sie sind ausgestorben, vom Aussterben bedroht, gefährdet oder sehr selten. Dies ergibt sich aus einer nach 15 Jahren aktualisierten Liste, wie das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume am Mittwoch mitteilte. Es gebe aber auch einige wenige Verbesserungen. So seien 20 bisher als verschollen geltende Arten wiederentdeckt worden. Be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.