Gesundheit : Fast 31 Prozent der Schüler mindestens einmal geimpft

Die Corona-Impfkampagne macht auch bei den Schülerinnen und Schülern in Schleswig-Holstein Fortschritte.

Kiel | 30,9 Prozent der Mädchen und Jungen zwischen 12 und 17 Jahren seien inzwischen mindestens einmal geimpft worden, teilte Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am Freitag mit. „Das ist bundesweiter Spitzenwert.“ Rund 10.500 Schüler hätten sich mit Stand Donnerstag zur Impfung in den Schulen angemeldet. Zusätzlich ließen sich Schüler in den Impfzentren im...

